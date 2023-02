Notte di Carnevale infuocata nella Casa del Grande Fratello Vip. Edoardo Donnamaria ha accusato i suoi amici Spartani di avere esagerato con Martina ed è stato buttato fuori dal cortiletto da Oriana. Questa presa di posizione ha scatenato Antonella Fiordelisi che ha avuto un confronto con Micol Incorvaia.

“Questi sono veri amici? Ti hanno cacciato! Chi vuole bene non si comporta così”, ha affermato Antonella Fiordelisi rivolgendosi agli Spartani che hanno permesso ad Oriana di “cacciare” Edoardo Donnamaria.

“Sai che non siamo in quinta elementare e che tra amici si può litigare senza smettere di volersi bene?”, ha quindi replicato Micol Incorvaia.

Pronta la replica di Antonella con tanto di confessione hot:

Amore mio, i tuoi amici ci vogliono far litigare, non so se l’hai capito. Non litigheremo mai io e Edoardo! Ci sposeremo e faremo dei figli. Forse non avete capito. Ne faremo anche due di figli. Faremo tanti figli! Già lo facciamo tutte le notti, pensa quanti figli faremo. Micol vai a farlo pure tu la notte che ne hai bisogno, fidati! Vediamo fra me e Micol chi durerà di più e farà più figli qua fuori, vedremo fra cinque anni!