La puntata di ieri del GF Vip ha visto la presenza in studio di parte di un calorosissimo fandom, quello dei Donnalisi. Durante la serata, per nulla semplice per Antonella, le fan posizionate proprio alle spalle di Giulia Salemi, si sono date da fare per supportare la loro beniamina.

Giulia Salemi lancia il catfight tra fan dei Donnalisi ed attrice

Il vero spettacolo però si è avuto dietro le quinte grazie all’intervento di Giulia Salemi che ha dato il via ad un vero e proprio catfight tra la fan dei Donnalisi e la seconda ragazza, Carmela, attrice di teatro (il video completo in apertura).

“Alfonso non credo che potremo più fare a meno degli interventi del pubblico. L’attrice di teatro e la leopardata nuove icone di Twitter”, ha commentato via social, ironica, la nostra ‘bastarda col tablet’.

E sempre Giulia si è poi cimentata con la presentazione ufficiale delle due ragazze: Alba, la leopardata ‘Donnalisi’ e Carmela, attrice di teatro. “Volete fare un botta e risposta?”, ha domandato la Salemi. La risposta è stata chiaramente affermativa.

Ad esordire è stata la fan dei Donnalisi che ha sostenuto:

Antonella è vera, Edo la ama e quindi io ai Donnalisi ci credo fino alla fine!

A rispondere è stata l’attrice:

Antonella è innamorata pazza di Antonino e deve purtroppo accontentarsi di Edoardo.

La Donnalisi ha risposto con un “Buuu”, prima di abbandonare lo scontro.