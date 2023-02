Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono stati nuovamente i protagonisti dell’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip. Dopo il Van Gate e la Murgia (fuori dal reality proprio per questo motivo), l’assistente di Forum ha tentato di recuperare il suo rapporto.

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Edoardo ha spiegato ad Antonella l’infelice frase sulla loro crisi, tra le lacrime disperate di lei:

Secondo te se mi piaceva la Murgia ci provavo qua dentro? Non dire cazz*te! Sono affettuoso, lo faccio pure con i maschi. Non è stasera il nostro problema, fidati di me. Abbiamo fatto un sacco di cazzate tutte e due.

Non è vero che penso che il nostro rapporto è finito mesi fa, non è vero cazz*, ho detto una stupidaggine. Non focalizzarti solo su quello che ho fatto io perché le stupidaggini le abbiamo fatte tutti e due, non scappare da me perché io non voglio il tuo male, anzi… io non ti ho mai voluto far male, mai… ok? Lo sai che non ho mai voluto, lo sai o no? Se ci amiamo davvero superiamo pure questa, punto.

Ho fatto una cazzata, ok? Questo non può mettere in dubbio il sentimento che io provo per te e quello che abbiamo fatto insieme in questi mesi. Non è stasera il nostro problema. Non è finita già da un mese, ho detto una cazzata! Ero in crisi, stavo prendendo schiaffoni a destra e sinistra e non ci stavo capendo più un cazz*.

Quello che volevo dire è che il nostro rapporto è in crisi ma non è finito. Non è vero che vengo solo la sera da te… non volevo dirlo perché è una grandissima cazzata e non posso vederti stare così.