Con l’uscita di Edoardo Donnamaria dal GF Vip, Antonella Fiordelisi sta sperimentando un nuovo modo di vivere l’esperienza del reality. La giovane influencer salernitana ha manifestato una certa insofferenza all’idea di essere rimasta senza Edoardo, nonostante il suo pensiero la accompagni quotidianamente.

Donnamaria, tuttavia, nelle passate ore ha trovato il modo per arrivare dritto ad Antonella facendole una sorpresa inaspettata (video in apertura). Dopo essere stato squalificato dal GF Vip, l’ex Vippone si è fatto trovare proprio fuori dalla Casa dove munito di megafono ha urlato tutto il suo amore ad Antonella.

Un gesto che ha particolarmente colpito l’influencer al punto tale da rivelare l’intenzione di voler andare a convivere con Edoardo. Al tempo stesso si è augurata che il pubblico da casa possa trattarlo bene nonostante gli ultimi avvenimenti che lo hanno visto protagonista:

Grazie amore, grazie per essere venuto. È stata la sorpresa più bella in sei mesi per come stavo, mi manchi da morire. Sei pazzo comunque, quanto me. Per colpa tua non riesco neanche a dormire. Lo so che il pubblico ti ama, ti ha apprezzato e non si è focalizzato solo su quelle cose vero? Lo spero. Sono stati calorosi con te vero? Hai un carattere fortissimo. Sei bellissimo, anche se hai due peli in testa, come dici tu, ti chiamano frontline per questo. Invece, sei bellissimo. Se a volte ti sei sentito sbagliato, mi dispiace, non lo sei mai stato. Ho sempre avuto occhi per te, ho sbagliato forse inizialmente a farti stare male, per quelle cose che ho fatto mentre mi corteggiavi, mi dispiace. Hai un cervello pazzesco, oltre a essere bellissimo anche se non ti piaci mai.