Antonella Fiordelisi è stata una delle poche, se non l’unica, a guardare ciò che c’è davvero dentro Marco Bellavia. Un mondo da custodire fatto non di riflettori e voglia di apparire, ma piuttosto di desiderio di capire, imparare e condividere. Un desiderio che però si è interrotto pochi giorni dopo il suo ingresso nella Casa del GF Vip, quando alcuni Vipponi si sono trasformati in veri e propri bulli scagliandosi senza motivo contro di lui.

Antonella Fiordelisi commenta l’uscita di Marco Bellavia

Antonella è stata anche la sola concorrente del GF Vip nominata dall’ex moglie di Marco Bellavia e mamma di suo figlio, dedicando alla Fiordelisi parole di stima ed apprezzamento per come si è comportata nei confronti dell’ex conduttore di Bim Bum Bam.

Nelle passate ore, durante una chiacchierata con Edoardo, l’ex di Francesco Chiofalo ha manifestato tutto il suo sdegno per come sono andate le cose con Marco, letteralmente costretto a lasciare la Casa:

Io commento tutto ciò che vedo che mi fa strano. Anche le cose che non riguardano me. L’altra volta io ho parlato con Marco, lo vedevo un po’ strano perché si sentiva attaccato da tutti. Ho parlato un po’ con lui, ci siamo allenati, abbiamo parlato, sempre carino con me, ti giuro è stata la persona più carina di tutte qua dentro! L’unica che se ne è andata, mi dà pure fastidio che se ne è andato! Perché era bravissimo, con me era bravissimo!

Lo sfogo della Fiordelisi è proseguito e si è soffermato sulle presunte “stranezze” che alcuni inquilini avrebbero intravisto in Marco:

Tutti loro che dicono che faceva cose strane, ma io non le ho mai viste queste cose strane che faceva. Che faceva? L’altra volta stavamo nella zona trucca, mi si avvicina, parliamo, poi si avvicina Gegia e dice ‘Tu non stai bene, tu non stai bene, vattene se non stai bene’. Io là subito ho detto, questa è stupida, o è insensibile, non è normale che tu ti avvicini e dici così!

Anche questa volta Antonella ha dimostrato, nonostante la sua giovane età, di essere davvero una delle poche con una sensibilità ed una empatia fuori dal comune, almeno nella Casa del GF Vip.