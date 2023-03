Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, torna a tuonare contro la giovane Vippona. Non basta la crisi in atto con Edoardo Donnamaria. Adesso Antonella deve fare anche i conti – a sua insaputa – delle dichiarazioni di Benincasa che, dopo essersi visto sbarrata la porta rossa a causa del padre della ex, ha deciso di vuotare il sacco.

Antonella Fiordelisi, le nuove rivelazioni dell’ex Gianluca Benincasa

Gianluca aveva già parlato nei giorni scorsi, svelando alcuni aspetti inediti della sua relazione particolare con Antonella, a partire dal fatto che i due si sarebbero messi in qualche modo d’accordo nel far finta di essere single. Un modo per far sentire Antonella ‘libera’ di realizzare una ship nella Casa e accaparrarsi le simpatie del pubblico.

Una affermazione che Benincasa avrebbe ribadito di recente anche nel corso di una room su Twitter, come ripreso dai colleghi di Biccy.it. Nelle passate ore, infatti, Gianluca avrebbe svelato:

Antonella non è mai stata innamorata di Edoardo e nemmeno presa. Lei è presa dalla ship, lei ama i Donnalisi […] Antonella si è studiata anni di GF Vip. La scorsa edizione ce la siamo vista tutta insieme.

Secondo l’ex della Fiordelisi, i due si sarebbero fatti una promessa prima del GF Vip:

Lei mi aveva promesso ‘io andrò lì a fare il mio gioco, sappi che farò anche la gatta morta, perdonamela questa cosa. Però ti posso garantire che anche se nasce una ship non sarà nulla di serio e non andrò mai oltre come sono andati altri in passato’.

La vera notizia però, è che Antonella in realtà avrebbe conosciuto due Vipponi ancor prima del suo ingresso nella spiata Casa di Cinecittà: