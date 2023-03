Antonella Fiordelisi – forse – ha finalmente aperto gli occhi nei confronti del rapporto tossico che si era venuto a creare nella Casa del Grande Fratello Vip tra lei e Edoardo Donnamaria.

La Fiordelisi, durante un momento di sconforto insieme a Sarah Altobello, ha svelato di non voler più stare insieme ad Edoardo Donnamaria, specie dopo l’avvicinamento alla Murgia:

Non lo voglio assolutamente. Tra l’altro ho anche visto che lui sta benissimo. Ride, scherza, sta una bomba. Proprio perché io non riesco a fingere nulla, si vede quanto ci tenessi a questa persona. Una persona con cui pensavo a un futuro, di andare a convivere, avere figli. Cose che non ho mai pensato nella mia vita. Quindi, mi ha distrutto tutto il sogno che stavo vivendo con lui. Come può una persona che dice di amarmi così tanto, farmi questo?

Antonella è scoppiata a piangere svelando di desiderare l’eliminazione di Donnamaria dal Grande Fratello Vip:

Mi ha fatto sentire insicura. Non solo sola, ma anche insicura. Che schifo. Non ci posso credere che sia finita. Non me lo aspettavo. Non lo voglio vedere più. Voglio che esca. Dopo che vedo queste cose, mi sento anche dire che recito. E altri attacchi da persone cattive. Devo subire tutte queste cose.