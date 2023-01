Sul televoto del GF Vip, in modo particolare quello che ha coinvolto Antonella Fiordelisi decretata come preferita in una puntata dello scorso anno, si è detto di tutto e di più. Sono stati in tanti a dire la loro, da ex Vipponi, come ad esempio Soleil Sorge, allo stesso padrone di casa Alfonso Signorini. Adesso ad intervenire è stato anche il Codacons.

Antonella Fiordelisi, Codacons interviene sul caso ‘televoto truccato’

Bot, fan particolarmente attivi, presunte stranezze: sono state svariate le ipotesi sul tanto discusso televoto del GF Vip con protagonista Antonella. Una vittoria che ha stupito, su sua stessa ammissione, lo stesso Signorini, che rispondendo ad una sua lettrice sulle pagine del settimanale Chi, qualche settimana fa aveva detto:

La vittoria al televoto di Antonella ha stupito anche me. Al punto che ho chiesto in azienda una verifica nei sistemi di votazione, che già di loro filtrano eventuali sistemi di manomissioni telematiche. Mi hanno confermato che non c’è stata nessuna irregolarità. Questa volontà del pubblico legalmente e chiaramente espressa va dunque rispettata, anche se non è condivisa.

Adesso però scende in campo anche il Codacons, più volte sollecitato dai telespettatori che hanno definito “truccato” il televoto sul preferito. La nota associazione ha chiesto una verifica dettagliata sull’accaduto, dopo le numerose lamentele dei telespettatori.

A distanza di qualche settimana, il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ha chiesto che venga fatta chiarezza sulla questione. Intervenendo al settimanale Nuovo Tv ha commentato:

Dopo infinite proteste, abbiamo chiesto di verificare i voti, perché sia noi sia il pubblico siamo per la correttezza e la trasparenza della procedura dei voti. Anche se sembrano solo giochi, in realtà molte volte su questi reality show vengono fatte scommesse legali e a volte illegali per cui le cose si fanno decisamente serie. Meccanismi come questi fanno saltare la par condicio e la trasparenza del gioco. È una truffa nei confronti dei telespettatori, non possono che sentirsi presi in giro.

Sarà confermata ancora una volta la totale regolarità del televoto?