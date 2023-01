Antonella Fiordelisi, televoto truccato al GF Vip? Parla Alfonso Signorini

Quando Antonella Fiordelisi ha avuto la meglio contro Oriana Marzoli, risultando la preferita della penultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda in prime time, i social hanno pensato si potesse trattare di “televoto truccato”.

Alcuni internauti hanno beccato dei commenti dei fan di Antonella che parlavano di BOT, evidenziando queste incongruenze. Anche tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, una lettrice lo ha fatto presente ad Alfonso Signorini:

Non ho mai voluto credere che il Gf fosse pilotato, ma dopo la puntata di ieri sera non ho più dubbi: ancora mi sto chiedendo chi potrebbe aver eletto la Tontonella come preferita, non faccio altro che leggere in giro cose negative su di lei e io stessa non la sopporto.

Concludo questo sfogo dicendoti che, nel caso di una futura “votazione farsa”, chiuderò per sempre con il Gf. Credo che tu stesso non faccia una gran bella figura in questo momento ed è il “sentiment” dei post che leggo ovunque. Non so quali vediate voi…