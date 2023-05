Nelle passate ore è circolata la notizia sul presunto matrimonio tra Annalisa Scarrone ed il suo presunto marito, tale Francesco Muglia. La cantante di Mon Amour si sposa? Questa la domanda più insistente sui social.

Annalisa si sposa? La data delle presunte nozze

Dopo aver raccolto i frutti dei suoi successi musicali, Annalisa potrebbe convolare presto a giuste nozze. Le voci di un suo imminente matrimonio circolavano già alcuni giorni ed ora ci sarebbe anche la “prova” delle nozze: la foto della pubblicazione di matrimonio della cantante.

Ma Dagospia solleva il dubbio: e se si trattasse di un caso di omonimia? Annalisa non sarebbe ancora intervenuta sulla faccenda di cronaca rosa e probabilmente non lo farà, anche alla luce della grande riservatezza che ha sempre dimostrato di avere in fatto di vita privata.

Lo scatto della presunta pubblicazione di nozze di Annalisa riporta anche il nome del presunto futuro marito: Francesco Muglia. Dando uno sguardo ai profili social della cantante, su Instagram è possibile scorgere dai contatti anche il nome in questione e per molti questa sarebbe una ulteriore prova social.

Muglia sarebbe di origini padovane e dal 2016 avrebbe un ruolo importante in Costa Crociere.

Nel frattempo anche Chi, su Instagram, ha riportato la notizia delle imminenti nozze di Annalisa che dovrebbero celebrarsi il prossimo luglio.