A partire dal 2013, tra Anna Oxa e la Rai c’è in corso una rottura non indifferente. Una vicenda intricata e finita in tribunale, iniziata con la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Dopo la sua uscita dal programma di Milly Carlucci, gli attriti con la Rai sono proseguito fino ad una causa legale da parte della cantante.

Anna Oxa e la causa legale contro la Rai

Il punto di partenza della vicenda legale che vede protagonista Anna Oxa in causa contro la Rai, è datato novembre 2013. La cantante, in qualità di concorrente di Ballando con le Stelle, ebbe una discussione con la giuria del programma dopo le critiche alla sua performance.

Quello fu solo il prologo dell’addio definitivo di Anna Oxa a Ballando con le Stelle, a causa di un infortunio che le provocò la lesione al legamento, in seguito ad un incidente in diretta avvenuto nella puntata successiva a quella della discussione.

Un anno dopo però, la Oxa raccontò in una intervista al Corriere della Sera quello che sarebbe successo dopo il suo addio a Ballando. A suo dire, Milly le aveva proposto di tornare come ospite per cimentarsi in una esibizione ‘riparatoria’. Lei avrebbe accettato ma l’accordo sarebbe poi saltato per decisione della Rai che avrebbe bloccato il contratto. Una sorta di veto che, sempre secondo la Oxa avrebbe riguardato anche altri programmi:

A dicembre mi propongono di partecipare ad un evento di Capodanno di Carlo Conti. Anche in quel caso lo studio legale della Rai non firma il contratto. Attraverso il mio avvocato vengo a sapere che il legale della Rai, Spadafora, mi chiedeva di rinunciare ai diritti del mio infortunio. Questo per poter fare il 31 dicembre con Conti. Non solo, mi dicevano di non informare gli altri di questa lettera, perché altrimenti ci sarebbe stato un risarcimento danni di 50.000€. Io quindi ho pensato di pubblicare questa lettera.

Nel 2020, ospite a Live Non è la d’Urso, Anna Oxa parlò di una “lista nera della Rai”: “Io ero nella lista nera della Rai, così mi era stato detto dalla Carlucci. Comunque pare che nel mio caso non si riesca ad avere il risarcimento dell’infortunio”.

Il contenzioso legale avviato dalla Oxa nei confronti della Rai risale al 2019 a causa del boicottaggio ai suoi danni. Sempre al Corsera dichiarò: