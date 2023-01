L’ultima edizione di Ballando con le Stelle, terminata lo scorso 23 dicembre 2022, ha aperto ad una domanda essenziale: Selvaggia Lucarelli, giornalista e giurata del programma, ci sarà anche nella nuova edizione? Un quesito che è d’obbligo, soprattutto alla luce dell’atteggiamento che la giuria e non solo ha avuto nei suoi riguardi.

Ballando con le Stelle: Sara Di Vaira al posto di Selvaggia Lucarelli?

Durante l’ultima edizione di Ballando, il clima è spesso stato molto teso e non sono mancati i battibecchi tra la Lucarelli ed il resto della giuria (e parte del cast). Selvaggia ha giustamente contestato la mancata presa di posizione da parte della padrona di casa, soprattutto dopo essere stata apostrofata come “tr*ia” dalla concorrente Iva Zanicchi già nella prima puntata dello show.

Un’edizione non semplice per la giornalista che ha anche dovuto sostenere le continue pressioni e battute a seguito della partecipazione del fidanzato Lorenzo Biagiarelli.

Ma qual è il futuro nel talent per Selvaggia Lucarelli? Secondo le ultime indiscrezioni, la poltrona della giornalista starebbe tremando sempre di più, ma ad ambire a prendere il suo posto ci sarebbe già un personaggio molto noto tra il pubblico dello show di Rai1, essendo stata a lungo una ballerina professionista.

Stiamo parlando di Sara Di Vaira e quest’anno rappresentante della giuria popolare insieme al collega Simone Di Pasquale e Rossella Erra.

Secondo quanto fa sapere Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Sara starebbe facendo carte false pur di prendere il posto della Lucarelli, con la quale non ci sarebbe affatto un rapporto idilliaco. Oltre a supportare l’epiteto di “scimmia urlatrice” pronunciato da Mariotto contro la giornalista, Di Vaira sarebbe stata anche l’unica a non porgerle le condoglianze dopo la morte della madre. In quella circostanza, stando alle indiscrezioni, pare che proprio la tribuna avrebbe dovuto sostituirla come giudice speciale, ma la Lucarelli decise di andare comunque in onda facendo indispettire ulteriormente l’ex ballerina di Ballando.

Come andrà a finire? Se l’ultima parola spetterà a Milly Carlucci, quella definitiva, ovviamente, dovrà prenderla proprio Selvaggia, la quale aveva già spiegato di essere stata confermata anche nella prossima edizione, stando almeno a quanto fatto pervenire al suo agente.