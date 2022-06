Andreas Muller e Veronica Peparini spengono le voci di crisi: il gesto social

Nella giornata di ieri il ballerino Andreas Muller ha spento le sue prime 26 candeline e per l’occasione ha voluto postare una serie di scatti ed una didascalia molto significativa. Un modo per aggiornare i suoi follower del periodo che sta attualmente vivendo ma soprattutto per spazzare via le voci di crisi con la compagna Veronica Peparini.

Andreas Muller e Veronica Peparini: crisi superata

Il periodo buio vissuto da Andreas Muller aveva portato a far pensare ad un momento di profonda crisi anche con la compagna, coreografa e ballerina Veronica Peparini. In realtà proprio quest’ultima aveva spiegato come la crisi interiore vissuta dal compagno nulla aveva a che fare con i loro sentimenti.

Adesso, in occasione del suo 26esimo compleanno, Andreas Muller ha fatto sapere di avere in qualche modo superato il suo momento più difficile. Le sue parole non lascerebbero dubbi, così come gli scatti scelti dal ballerino e che si aprono proprio con un bacio alla compagna Veronica:

Ti amo Vero, ti amo famiglia, vi amo amici miei, ti amo lavoro, ti odio torta imbarazzante di mia madre… Sono così fiero di me e di quello che sto facendo in questo periodo. Di quello che sono riuscito a costruire nella mia vita fino ad oggi, dalla mia relazione con Vero, al rapporto con la mia famiglia e lavorativamente parlando sono riuscito a fare più di quanto mi aspettassi.

Ed anche Veronica Peparini ha voluto fare i suoi auguri speciali al compagno, postando una foto che li immortala mentre si scambiano un bacio e scrivendo:

Auguri alla persona che ha reso la mia Vita piena di Emozioni, Amore, passione e che ogni giorno mi spinge a cercare sempre nuovi modi per crescere in quello che siamo e facciamo… e sempre ci troviamo. Ti amo!