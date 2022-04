“Andreas Muller non sta bene”: parla Veronica Peparini e svela se sono in crisi

Qualche giorno fa Andreas Muller, ballerino di Amici, aveva ammesso di non stare passando un bel momento. Il giovane si era sfogato sui social asserendo di non essere felice ed aveva anche parlato del suo rapporto con la compagna Veronica Peparini.

Andreas Muller e Veronica Peparini: la loro situazione

Posso solamente dire che Veronica è molto di più di quello che vedete 5 minuti in televisione. E sono fortunato in un momento come questo ad avere la sua presenza al mio fianco, la sua bontà, la sua maturità.

Così Andreas Muller parlava di Veronica Peparini ammettendo però che anche nel loro rapporto vi erano delle “curve”, degli alti e bassi dipendenti dal suo attuale periodo.

La stessa Veronica, ospite di Verissimo aveva confermato il malessere attuale del compagno:

Andreas vive un momento difficile, più che difficile umano, come tante persone che hanno momenti alti e momenti bassi, è normale che ci siano e lui l’ha voluto condividere con tutti quanti.

La coreografa ed insegnante di Amici in una recente intervista a Nuovo Tv ha parlato del loro rapporto smentendo però le voci di una presunta crisi tra loro:

Crisi di coppia? Ma no! Lui mi ha anche ringraziato pubblicamente per la mia pazienza e per il mio essere sempre al suo fianco, ma la gente spesso vuole vedere il negativo anche dove non c’è. Il segreto del nostro amore, vero e puro, è quello di affrontare la vita con il sorriso. Insieme troviamo la forza per superare gli ostacoli.

La Peparini ha poi parlato del momento particolare di Andreas svelando: