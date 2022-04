Veronica Peparini, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, ha parlato della crisi che sta attraversando Andreas Muller, suo fidanzato assente dal gruppo di ballerini professionisti di Amici 21.

Andreas vive un momento difficile, più che difficile umano, come tante persone che hanno momenti alti e momenti bassi, è normale che ci siano e lui l’ha voluto condividere con tutti quanti. – riportano le colleghe di Isa&Chia – Ha preferito parlare di questa cosa, per lui è stato giusto così.

Vive un momento così ma ci sono altri momenti belli insomma, sicuramente il ginocchio, l’operazione, le sue piccole insoddisfazioni e ovviamente quando uno non è al massimo si ripercuote su tutta la vita che vivi, anche con le persone che hai accanto. Credo che sia giusto così, altrimenti sarebbe finto stare in un modo e poi vivere tutto il resto bene, è quasi impossibile se c’è qualcosa dentro di te che non ti fa stare al massimo.