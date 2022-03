Per Andreas Muller, ballerino professionista conosciuto nel talent Amici, non sarebbe affatto un periodo semplice. E’ quanto ha fatto trapelare dalle sue Instagram Stories nelle passate ore, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi follower.

Andreas Muller, il lungo sfogo social

Dal suo attuale momento non felice alla depressione, passando per il rapporto con la compagna Veronica Peparini, Andreas Muller ha aperto il suo cuore ai suoi follower, rispondendo alle loro curiosità. A chi gli ha domandato come stesse e se fosse felice, il ballerino ha replicato:

Cercherò di essere il più onesto possibile. Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita, in questo momento non posso dirti di essere felice. E non bisogna preoccuparsi di ammetterlo, siamo umani. La vita di ognuno di noi, indipendentemente da chi si è o cosa si fa è fatta di curve. Diciamo che in questo momento mi trovo nella parte più bassa, ma so per certo che c’è una ripresa che mi aspetta, ma ho ancora bisogno di stare qui giù.

Andreas ha parlato anche dei suoi sacrifici fatti per la danza confermando di non avere rimpianti ed ha spiegato come va il suo rapporto con Veronica Peparini:

Anche qui cercherò di essere il più onesto possibile. In questo momento di vita non c’è stata tanta luce per me come ho già anticipato, nonostante fortunatamente alle porte si stiano per presentare dei cambiamenti. Ci sono anche qui le curve, sempre perché indipendentemente da quello che vedete, immaginate o pensate, siamo umani quindi non siamo disposti a pagare il pegno di Instagram e mostrarci costantemente felici e pieni di news o cazz*te simili. Quella ahimè è solo finzione nella maggior parte dei casi per far parlare di sé. Posso solamente dire che Veronica è molto di più di quello che vedete 5 minuti in televisione. E sono fortunato in un momento come questo ad avere la sua presenza al mio fianco, la sua bontà, la sua maturità.

Andreas Muller non ha nascosto di aver provato sulla sua pelle, in questo periodo, la depressione:

Significa che troppe cose mi hanno toccato e sono arrivate di botto nello stesso momento. Sicuramente sono giù, completamente scarico e spento… Ma ripeto: so essere una persona forte e tante volte l’ho dimostrato in passato quindi non concedo ancora tanto tempo a questo stato di convivere con me. Ora ne ho per assurdo bisogno. Ma può solamente uscirne una versione migliore di me.

Ad amplificare questa situazione sono anche dei problemi di salute tra cui un’operazione per un infortunio in sospeso da dicembre 2021 e l’ansia, che però il ballerino ha ammesso di aver imparato a controllare. Andreas infine ha anche confermato la sua assenza al serale di Amici 21, dal momento che è già iniziato.