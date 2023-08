Andrea Zelletta, neo papà e compagno di Natalia Paragoni, nelle passate ore è stato travolto dalle polemiche per via di alcuni contenuti postati sui social. L’ex tronista, per ragioni prettamente lavorative, avrebbe lasciato Natalia e la piccola Ginevra a casa da sole, postando alcuni contenuti sui social che non sarebbero piaciuti a tutti.

Andrea Zelletta al centro delle polemiche: il suo intervento

L’atteggiamento di Andrea Zelletta non sarebbe passato inosservato e, da Deianira Marzano – esperta di gossip – a vari utenti online, le polemiche nei confronti del compagno non sono mancate. Addirittura c’è stato chi ha ipotizzato una vera e propria crisi interna alla coppia.

Zelletta ha appena avuto una figlia 🤐😬 pic.twitter.com/9eeAxVP0SZ — a. (@iamstrongx7) August 3, 2023

Se Natalia Paragoni è intervenuta prontamente con una serie di video (in apertura) in cui smentirebbe i rumors sulla presunta crisi, Zelletta è invece rimasto in silenzio, almeno fino al pomeriggio, quando anche lui con una Story ha voluto fare delle precisazioni:

Oggi vorrei mettere in chiaro alcune cose. Innanzitutto, ringrazio tutti voi che mi seguite, che mi sostenete e che avete capito la situazione in cui mi trovo. Le vostre parole di supporto, i vostri messaggi e il vostro affetto sono molto importanti! Il mio lavoro mi porta a pubblicare determinati contenuti e condividere diverse esperienze. Sempre il mio lavoro comporta molti viaggi e questo sicuramente capiterà in futuro anche a Natalia. Vi chiedo di rispettare la nostra privacy e le nostre scelte, che facciamo sempre insieme e per il bene della nostra famiglia.

Un messaggio che secondo alcuni avrebbe confermato la la crisi (soprattutto quando cita il rispetto della privacy), mentre per altri avrebbe messo a tacere definitivamente le voci finora emerse.