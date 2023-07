Erano attese in queste ore le prime risposte in merito alle cause della morte di Andrea Purgatori, il giornalista e conduttore deceduto a 70 anni. Secondo quanto riportato da Tgcom24, una delle cause sarebbe da ricondurre ad un problema cardiopolmonare. E’ quanto reso noto dall’autopsia eseguita presso l’istituto di medicina legale di Tor Vergata a Roma.

Andrea Purgatori, i primi risultati dell’autopsia

Tre mesi fa era stato diagnosticato al giornalista Andrea Purgatori un tumore ai polmoni, patologia poi confermata in seguito anche da un primo esame dell’organo in sede autoptica. Solo nelle prossime settimane, grazie anche ai risultati di tac, prelievi e altri esami, potrebbe emergere un quadro più completo.

Grazie a questi accertamenti sarà possibile escludere o meno la presenza di una infezione. Tra le ipotesi avanzate dopo l’esposto presentato dalla famiglia del giornalista, anche quella di una pericardite settica, che potrebbe essere la causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute di Purgatori che avrebbero poi portato al decesso.

Con i risultati dell’autopsia è arrivato anche il nulla osta per la salma e fissati i funerali al prossimo venerdì, alle 10, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma.