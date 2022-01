Andrea Nicole dopo il suo ruolo da tronista di Uomini e Donne, torna a parlare della “cacciata”, svelando cosa ne pensa di Gianni Sperti e Tina Cipollari e per quale motivo Maria De Filippi ci è rimasta male.

L’atteggiamento di Tina e Gianni? Ognuno è libero di pensare ciò che vuole, nel rispetto della persona che ha di fronte. Non so se ci sia un modo per fare loro cambiare idea.