La scelta di Andrea Nicole Conte ha creato più di qualche malumore all’interno degli studi di Uomini e Donne. Dopo la messa in onda della spinosa puntata, l’ex tronista è intervenuta sui social insieme a Ciprian Aftim.

Queste storie le stiamo facendo un po’ tardi, abbiamo avuto una giornata piena, la nostra prima giornata di libertà. Come state? Vi volevamo ringraziare per il sostegno. Come vedete noi siamo qui, felici di poterci finalmente vivere e vi volevamo ringraziare per il sostegno. – ha affermato Ciprian – Vi volevo anche spiegare quello che è successo. Io proprio per l’intensità dei sentimenti che si provano nel programma ho avuto necessità di capire chi fosse Nicole quindi sono andato letteralmente a prendermela, come lei e Maria avevano chiesto.