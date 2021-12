La scelta molto particolare di Andrea Nicole, ex tronista di Uomini e Donne che ha mentito alla redazione per cadere tra le braccia di Ciprian, ha creato notevoli malumori e la reazione delusa di Gianni Sperti e Maria De Filippi.

L’amico di Andrea Nicole attacca Gianni Sperti e spoilera: “Non finisce qui!”

Dopo aver saputo la verità di Andrea Nicole, lo studio di Uomini e Donne si è ribellato, compreso Gianni Sperti: “Sei una disonesta! Non meritavi questa opportunità! Sei l’esempio di una persona non perbene, ci tenevo tantissimo in questo percorso e nel messaggio che portavi. Che delusione!”.

Anche Maria De Filippi ha confidato di esserci rimasta male:

Andrea Nicole resto convinta della scelta di averti messo sul trono. Mi dispiace solo che tu non abbia avvisato, perché avresti trovato comprensione. Chi ti vuole bene non ti mette in difficoltà… e aspetta la mattina dopo.

Tra coloro che hanno difeso il percorso della tronista compare il suo amico Andrea Giovanni con un lunghissimo post su Instagram:

Come mai Gianni Sperti e Tina Cipollari non sono stati muniti anche di pietre e fucili? Già che c’erano… Vi elenco parole ed espressioni che nella puntata sono usciti dalle bocche di Tina e Gianni che seduti sui loro troni d’olimpo hanno espresso: Disonesti, non per bene, sprovveduti, furbata, trattati da principi, fasulla, meglio che chiudi la bocca, stronz*, opportunisti , come persona non vali niente, superficiali, premeditato, finti, scorretta, figura di m, falsi, brutte persone, brutti esempi… E la finezza di Gianni per concludere ” la notte l’hai gestita da sola”. Mi rivolgo a Gianni e Tina: se il vostro lavoro era aumentare lo share… beh forse l’avete alzato un pochino se invece pensate davvero quello che avete detto, beh allora posso solo dirvi che la gelosia e l’invidia sono delle brutte cose. Gelosia perché loro si sono trovati e a dispetto dei malpensanti credo che saranno felici ; invidia perché ci vuole coraggio a scavalcare scalette, contratti e organizzazioni machiavelliche e fare quello che hanno fatto loro davanti a tutta Italia. Potevano benissimo fingere fino in fondo… Perché non l’hanno fatto ? Nessuna risposta! Semplice: perché sono veri! QUESTO È AMORE, QUESTA È PASSIONE!

L’amico di Andrea Nicole conclude:

Inutile rivoltarla sulla produzione e la gente che lavora lì dentro. Non hanno mancato di rispetto a nessuno! Inutile qualsiasi tentativo di farli sentire in colpa o di affossare. E poi, Gianni, ma come ti permetti di scatenare tutta la tua frustrazione addosso ad una ragazza? Hai davvero esagerato e le critiche non mancheranno ad arrivare! Sono stato accusato di aver dato delle anticipazioni, Ve ne do un altra… Non finisce qui. Viva l’amore libero da vincoli e pregiudizi!

Gianni Sperti forse avrà esagerato per colpa dell’estrema delusione e capisco pure l’amico di Andrea Nicole che la difende per affetto.

Purtroppo però, io sono totalmente d’accordo con Maria De Filippi quando dice che non vede futuro in questa storia con Ciprian.