Anastasia Ronchi, sorella della nota speaker radiofonica, Micol Ronchi, è scomparsa nel nulla da mercoledì 13 dicembre alle 7 di mattino, quando è uscita senza più tornare. Cresce sempre di più il timore presso la sua famiglia, che ha rivolto alla ragazza un accorato appello. Anche la trasmissione Chi l’ha visto, tramite il proprio profilo social, ha diffuso la foto della 16enne.

La famiglia di Anastasia Ronchi, 16enne scomparsa, continua a lanciare appelli affinchè la ragazza possa essere presto rintracciata e riportata a casa. La sorella di Micol Ronchi è scomparsa da Padova, dove vive con la sua famiglia e dove frequenta il liceo artistico Volta.

Sui social proprio Micol Ronchi ha diffuso un appello, condividendo tramite le Instagram Stories anche quello della trasmissione di Rai3, Chi l’ha visto:

Nella giornata di oggi ha condiviso un video in cui aggiorna sulle ultime novità legate alla sparizione della sorella (in apertura), oltre che un nuovo appello:

Buongiorno. Non ho grandi aggiornamenti da dare: abbiamo ricevuto delle segnalazioni sul fatto che Anastasiia Ronchi , 16 anni, irreperibile da mercoledì mattina, possa essere in Toscana. In caso di avvistamento contattate me o le forze dell’ordine al 112. Vi ringrazio per il supporto.