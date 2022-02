Delia Duran, in più di una occasione, ha cercato di far conoscere al pubblico del Grande Fratello Vip un aspetto delle relazioni considerato un vero tabù: l’amore libero nel rispetto dei sentimenti altrui.

E così, dopo il suo ingresso nella Casa del GF Vip, i concorrenti già presenti si sono ampiamente incuriositi in merito alle vicende sentimentali che coinvolgono Delia e il marito Alex Belli.

Stanotte, al termine della diretta, Nathaly le ha posto una domanda piccante: “Delia, scusa… ma l’amore libero anche con due uomini per esempio?”.

Pronta la risposta della Duran:

Anche Alex Belli, durante una chiacchierata con Alfonso Signorini, ha affermato che la moglie preferisce interagire con le donne piuttosto che con altri uomini oltre lui.

A me piacciono le donne. Per me l’amore libero è riuscire a condividere tutto quello che hai in mente, sempre con rispetto.

Soleil non è la mia tipologia di donna però mai dire mai. La base della condivisione di una coppia è il rispetto. L’amore è universale, però sempre portando rispetto e purtroppo Alex in questo caso non l’ha fatto.