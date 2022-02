Delia Duran amata dal pubblico e candidata alla finale del Grande Fratello Vip sta facendo “rosicare” l’intera Casa. E così, dopo la reazione di Soleil Sorge appena scoperto che la moglie di Alex Belli le aveva “scippato” la corona, una volta finita la diretta pure Sophie Codegoni si è interrogata sulla faccenda.

Dopo due settimane che dicono che stia portando verità io tutta questa verità sinceramente non la vedo. Come dice Jessica c’è tutto un traballamento di fede un giorno sì e l’altro pure. Adesso dice ‘ah ho deciso di lasciare mio marito!’. Io non ho preso la parola perché odio prenderla senza che Alfonso mi chiami. Però la mia domanda era: ‘Scusami ma la decisione l’hai presa alle tre del mattino di sabato notte con quattro bicchieri di Santero in corpo?’. Fammi capire… un matrimonio!