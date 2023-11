Amici 23, Spacehippiez come Cricca? SamuSpina rompe il silenzio

Qualche giorno fa, SamuSpina ha preso la decisione di lasciare la scuola di Amici 23. Il cantante, che era stato selezionato battendo Spacehippiez, allievo di Anna Pettinelli, ha deciso di abbandonare il talent show dopo appena due settimane.

Samuspina, il cui vero nome è Samuele Spina e ha 23 anni, è originario di Milano. Nella puntata del 22 ottobre, ha fatto il suo ingresso ad Amici 23 attraverso una sfida immediata, venendo preferito al concorrente Spacehippiez, allievo della Cuccarini.

Durante il daytime di Amici, Samuspina ha discusso prima con Maria De Filippi e poi con la sua insegnante Anna Pettinelli, annunciando la sua decisione di lasciare la scuola.

Una volta tornato a casa, ha condiviso un video sul suo profilo TikTok in cui ha spiegato il suo punto di vista. Ecco le sue parole:

Sono da poco tornato a casa e volevo spendere due parole su quanto successo negli ultimi giorni. Mi sono reso conto che c’è ancora tanto lavoro da fare, imparare, focalizzare meglio le dinamiche intorno a me. Evidentemente pensavo di avere gli strumenti giusti per affrontare questo percorso ma così non è stato.

Sono consapevole anche del fatto che sia stata una crescita, umanamente e professionalmente parlando, molto molto bella. Ho ricevuto anche dei messaggi stupendi e come ho sempre detto, sono sempre stata una persona solare e presa bene, e credo che avere i propri limiti e capire i propri limiti sia una delle più grandi sfide della vita probabilmente.

Molte volte si può capire ciò in cameretta, e molte volte davanti a milioni di persone e così è stato per me. Ovviamente questo non fermerà mai me e la voglia di far musica, produrre, suonare, scrivere, cantare. Infatti non vedo l’ora di lasciare più musica possibile, presto.