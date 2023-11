Attualmente, nella Scuola televisiva di Amici 23 di Maria De Filippi sono in gara ben nove cantanti. In seguito all’uscita di scena di SamuSpina il cerchio si è ristretto ulteriormente. Per tutti gli allievi ancora nella Scuola, nelle ultime ore è arrivata una notizia importante: la pubblicazione dei loro inediti su tutti i digital store.

Amici 23: gli inediti, ecco i singoli fuori da mezzanotte

Da mezzanotte, gli inediti dei cantanti di Amici 23 sono ufficialmente disponibili su tutti i digital store, pronti per essere pre-salvati. Holden, Holy, Lil, Mew, Mida, Matthew, Petit, Sarah, Stella sono pronti a far conoscere i loro singoli anche fuori dalla Scuola di Amici.

Ma qual è il vostro inedito preferito? Di seguito scopriamo quali sono tutti i singoli dei nove cantanti di Amici 23. In fondo alla pagina potrete votare nel nostro sondaggio il vostro preferito!

Holden con “Dimmi che non è un addio”

“DIMMI CHE NON È UN ADDIO” di Holden è disponibile su tutti i digital store! Per ascoltarlo cliccate qui ➡ https://t.co/6FF3CaSX9p #Amici23 pic.twitter.com/rasUEF1h0X — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 6, 2023

Holy Francisco con “Tananai”

“TANANAI” di Holy Francisco è disponibile su tutti i digital store! Per ascoltarlo cliccate qui ➡ https://t.co/3IaHMEkbf6 #Amici23 pic.twitter.com/tue9yVFfn5 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 6, 2023

Lil Jolie con “Follia”

“Follia” di Lil Jolie è disponibile su tutti i digital store! Per ascoltarlo cliccate qui ➡ https://t.co/hnCEFT5OF7 #Amici23 pic.twitter.com/K5ru6AMzMi — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 6, 2023

Matthew con “Fammi”

“FAMMI” di Matthew è disponibile su tutti i digital store! Per ascoltarlo cliccate qui ➡ https://t.co/fwgLe6z1c1 #Amici23 pic.twitter.com/UqDWtJfgyX — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 6, 2023

Mew con “Mercoledì Mai”

“MERCOLEDÌ MAI” di Mew è disponibile su tutti i digital store! Per ascoltarlo cliccate qui ➡ https://t.co/TNsRs9CSJe #Amici23 pic.twitter.com/bNlVBeFzpr — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 6, 2023

Mida con “RossoFuoco”

“ROSSOFUOCO” di Mida è disponibile su tutti i digital store! Per ascoltarlo cliccate qui ➡ https://t.co/WnDD20aGZ5 #Amici23 pic.twitter.com/i3Wh5IEbhn — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 6, 2023

Petit con “Che Fai”

“CHE FAI “ di Petit è disponibile su tutti i digital store! Per ascoltarlo cliccate qui ➡ https://t.co/eScFIk1Aop #Amici23 pic.twitter.com/KymqnrP2J1 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 6, 2023

Sarah Toscano con “Touché”

“TOUCHÉ” di Sarah Toscano è disponibile su tutti i digital store! Per ascoltarlo cliccate qui ➡ https://t.co/UMpH1FueYz #Amici23 pic.twitter.com/1lPoPmFptz — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 6, 2023

Stella con “Venere”

“Venere” di Stella è disponibile su tutti i digital store! Per ascoltarlo cliccate qui ➡ https://t.co/DD1u7Gvk5X #Amici23 pic.twitter.com/8OCjWNb5Kl — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 6, 2023