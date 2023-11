Allievo di Amici 23 abbandona la scuola: Maria De Filippi interviene

SamuSpina ha deciso di abbandonare la scuola di Amici 23 dopo essere entrato da pochissimo tempo. L’allievo di Anna Pettinelli è entrato in crisi e non è riuscito a superarla nonostante l’intervento di Maria De Filippi.

Amici 23, SamuSpina abbandona la scuola: Maria De Filippi interviene

Io da quando sono entrato avevo le idee chiare del fatto di voler fare capire alle persone, portare in luce i miei singoli, la mia scrittura e il resto. Ero consapevole che entrando qui avrei fatto un gioco anche di cover, non solo di inediti. Nelle ultime settimane ho lavorato bene ma ci sono stati momenti, come adesso, in cui probabilmente non mi sento nel contesto giusto e nel percorso giusto per me. Non voglio che rimanga un’immagine brutta al di fuori di me e questa cosa mi sta facendo male. Le cover sapevo che erano un tasto dolente perché non le ho mai studiate.

SamuSpina è entrato in crisi dopo essere arrivato ultimo nella gara di cover della scorsa domenica.

Maria De Filippi, quindi, è voluta intervenire per spiegare meglio la decisione dell’allievo di Amici 23:

Lui entra ad Amici con tanti inediti che porta da casa e questi vanno bene per la classifica delle radio e questo gli dà soddisfazione. Non ha mai studiato canto e si ritrova in un programma dove ogni settimana deve studiare una cover. Fa lezioni di canto con i vocal coach e sta andando bene (tesi confermata dalla stessa maestra) e per questo ci vuole tempo. Crea poi il suo disagio perché ha paura che questo tempo non ci sia e quindi risulta inadeguato perché alle spalle non ha una scuola di canto. Poi, non ci nascondiamo dietro un dito, tutti andiamo a vedere cosa scrivono sui social di noi e lui soffre di questa cosa. Fa star male lui e le persone che gli vogliono bene e questo non gli consente di essere più concentrato su quello che gli piaceva fare fuori di qui, che era la musica. Lui riconosce l’importanza dello studio e intende studiare, però è troppo il disagio che prova ogni settimana rispetto alla sua voglia di fare musica. Oltretutto la sua generazione nasce spesso sui social, pubblicando canzoni anche senza etichetta discografica però con ragazzi che si misurano su questo senza aver studiato canto.

Anna Pettinelli, sua professoressa di canto, si è mostrata molto dispiaciuta da SamuSpina ha confermato la sua volontà: