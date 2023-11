Mediaset tutela Amici, vie legali contro Heather Parisi: ecco cosa ha detto

Heather Parisi, intervistata per Il Fatto Quotidiano, ha messo in discussione la veridicità di Amici di Maria De Filippi, talent show che l’ha vista protagonista nel ruolo di giudice esterno.

Io sono una donna molto spontanea. E inoltre non riesco a stare zitta e dico quello che penso. Per questo ho sbagliato con Amici di Maria. Ero fuori contesto. Perché non sapevo che dovevo recitare un copione. Io non so seguire i copioni. Maria? No non mi diceva lei le cose. Però gli autori, insomma si capiva che non andava. Io non recito e sono sempre molto naturale.