Sono passati diversi anni da quando Heather Parisi ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi nel ruolo di giudice durante il serale del talent. Tuttavia, solo nelle ultime ore, la famosa ballerina è tornata a riflettere sulla sua esperienza.

Nel corso di un’intervista con Il Fatto Quotidiano, in modo inaspettato Heather Parisi ha espresso critiche nei confronti del programma, sostenendo che le erano stati forniti presunti copioni da seguire.

Ma non si è fermata qui; Heather ha condiviso anche le sue opinioni su Maria De Filippi, dichiarando:

Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione; invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto. Non ero in grado di seguire il copione… se vuole capire capisce. Maria De Filippi? Non mi diceva nulla, ma gli autori, l’ambiente: si capiva che non andava. Ripeto: so recitare solo me stessa.