Sarah Toscano e Holden hanno un flirt ad Amici 23? Nonostante in questa edizione siano nate numerose coppie, pare che questa tra i due cantanti possa essere considerata diversamente, nonostante gli ultimi movimenti social.

Sarah, proprio in queste ore, ha festeggiato il suo compleanno diventando maggiorenne e, tra una condivisione e l’altra, per il popolo dei social avrebbe mandato proprio una frecciatina al collega di talent.

Ecco cosa ne pensano in merito i colleghi di Novella 2000:

Sarah ha presentato il nuovo singolo “Viole e Violini” in cui, come da lei stessa dichiarato più volte, si parla in maniera ironica di una storia d’amore. O per meglio dire di una cotta che una minorenne ha preso per un uomo più grande.

Oggi, a distanza di un giorno dal suo compleanno, la concorrente di Amici 23 ha condiviso sul suo profilo Instagram una Storia con la copertina di “Viole e Violini” in cui ha aggiunto il commento: “Quindi ora ho l’età?“.

Ovviamente potrebbe semplicemente essere un riferimento diretto alla canzone dove dice di “non avere l’età“. Altri utenti, però, ipotizzano si tratti di una frecciatina al presunto flirt con Holden.