Ariete, recentemente intervistata da Gianluca Gazzoli nel programma “Passa dal BSMT”, ha svelato un retroscena su Amici parlando di Rudy Zerbi: ecco cosa le avrebbe chiesto.

Arianna (il vero nome della cantante) ha svelato che tre anni fa, ai tempi di Sangiovanni e Giulia, Rudy Zerbi le aveva suggerito di partecipare ai casting di Amici:

Rudy Zerbi per me è un grandissimo talent scout e conduttore. Io ho questo ricordo… quando il mio progetto artistico era appena partito, quindi fine agosto 2020, arriva una chiamata al mio ufficio stampa ed era Rudy che chiedeva se io avevo voglia di partecipare ad Amici.

Che poi sarebbe stato Amici 2021, ovvero nell’edizione con Sangiovanni e Giulia Stabile.

Io però quell’anno dissi di no, perché il mondo dei talent non fa troppo per me. Ho preferito un percorso artistico tutto mio e, alla fine, ne ho riparlato con Rudy e lui mi ha detto che ho fatto bene e che era contento così.

Inizialmente Rudy l’ho conosciuto per questa richiesta che non ho accettato e siamo rimasti in contatto.