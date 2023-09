Amici 23, chi è Chiara Porchianello e cosa c’entra Giulia Stabile

Anche Chiara Porchianello fa parte della nuova classe di Amici 23: per quale motivo tutti parlano della ballerina che è stata presa da Emanuel Lo? Vi sveliamo subito il motivo e cosa c’entra Giulia Stabile.

Chiara ha già tentato di entrare nella scuola ed è anche una cara amica di Giulia Stabile, ex allieva della scuola e attuale ballerina professionista di Amici (oltre a far parte del cast di Tu si que vales).

Chiara Porchianello è la migliore amica di Giulia Stabile. Dopo la vittoria ad Amici, la nuova allieva aveva fatto una dedica speciale su Instagram:

Ci siamo viste davvero poche volte e non abbiamo avuto modo di trascorrere insieme tutto quel tempo che eravamo abituate a passare come due sorelle. Però, vederti finalmente appagata per la crescita che hai avuto e per aver ottenuto ciò che desideravi dopo tanti sforzi, non ha prezzo.