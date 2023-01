Dopo le ultime eliminazioni di Vanessa e Samuel, ad Amici 22 è tempo di fare “ciao ciao” con la manina anche ad Eleonora, durata quanto un gatto in tangenziale. La ballerina è stata scelta da Raimondo Todaro e, proprio il prof di danza, gli ha dato il benservito durante l’ultimo daytime.

Tu secondo me diventerai una brava ballerina se lavori bene, perché il potenziale ce l’hai. Nel tempo che abbiamo questo lavoro non riusciamo a farlo. Come ballerima mi piaci ma andare avanti non avrebbe senso. Non devi mollare, continua a studiare. Piangi, sfogati… ti fa bene.

Queste le parole di Todaro.

Eleonora l’ha presa in maniera diplomatica trovandosi d’accordo con il prof di danza per quanto riguarda il poco tempo a sua disposizione:

Me l’aspettavo, devo essere sincera. Non me l’aspettavo ora ma in puntata, ultima questa settimana ed anche per i miei compagni ma non perché mi sento meno degli altri ma tra due mesi c’è il serale e mi rendo conto che questo tempo non basta nemmeno a me.