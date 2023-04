Amici 22, lite censurata al serale: Raimondo Todaro lancia una frecciatina

Nel corso della quarta puntata del serale di Amici 22, in fase di montaggio è stata tagliata la lite che ha visto protagonista Raimondo Todaro indignato con i giudici del programma per la scelta di mandare al ballottaggio Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola con un pezzo da novanta come Angelina Mango.

Amici 22, lite censurata al serale: Raimondo Todaro interviene

Durante la registrazione di Amici 22 dello scorso giovedì, Todaro ha battibeccato con Michele Bravi ed anche Maria De Filippi ha espresso il suo punto di vista, come vi abbiamo scritto in numerosi focus che troverete seguendo il tag dedicato al talent show.

La lite con protagonista Todaro, in fase di montaggio, è stata “cancellata” facendo borbottare i social per la mostra della produzione.

L’intera faccenda pare non essere andata giù nemmeno a Raimondo che ha lanciato una frecciatina ad Amici 22 tramite il suo profilo di Instagram.

Condividendo uno scatto insieme ad Alessandro Siani (ospite della puntata con Annalisa) ha scritto: “è riuscito a farmi ridere pure ieri sera. Pensato quanto sia bravo!”.

Una chiara presa di posizione contro il programma di Queen Mary. Ed infatti, subito dopo Raimondo ha condiviso pure un video realizzato dai fan con protagonisti Alessio e Mattia evidenziando la loro bella amicizia data proprio ad Amici 22.

