Cosa è successo ad Amici 22 nella notte di Capodanno? Gli allievi della scuola hanno sniffato noce moscata oppure si sono fatti dei tatuaggi? La puntata di domenica 15 gennaio, proprio per un fattaccio bomba che non poteva passare inosservato, ha visto l’eliminazione di Tommy Dali e Valeria “è guera” Mancini.

Amici 22, Valeria “è guera” Mancini commenta la sua eliminazione

Quest’ultima, dopo essere uscita dalla scuola in lacrime per aver perso la sfida contro Cricca (rientrato in via eccezionale nella scuola di Amici 22), è intervenuta sui social smentendo categoricamente di aver sniffato la noce moscata.

Anche gli account di Amici News e Gossip TV (che seguono da molto vicino le dinamiche del talent show), hanno mostrato agli estimatori alcune tesi e soffiate che vi riportiamo a seguire grazie al nostro video riassuntivo pubblicato sul nostro profilo di TikTok: