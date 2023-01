Cosa è successo a Capodanno nella scuola di Amici 22? La puntata andata in onda oggi ha evidenziato dei provvedimenti seri e l’eliminazione diretta di Tommy Dali.

Non sappiamo cosa sia accaduto nella Casetta la notte di Capodanno ma, tra noce moscata “sniffata” e possibili tatuaggi fai da te, la produzione di Amici 22 ha visionato dei filmati piuttosto inquietanti tanto da prendere dei provvedimenti.

Rudy Zerbi ha deciso di eliminare Tommy Dali e il cantante, ad alcune ore di distanza dalla sua uscita, è intervenuto sui social:

Sono entrato ad amici perché ho ascoltato quella luce che continuavo a vedere, quella voglia di uscire dal buio, con l’unico mezzo che mi era rimasto, la musica, la voglia di esprimermi. Adesso quello specchio mi guarda con occhi migliori. Sono grato a tutte le persone che mi hanno sostenuto durante il percorso, questo programma mi ha fatto vivere momenti indimenticabili, ho ricominciato a credere di nuovo in me stesso.

Non c’è molto da dire ora come ora, mi prendo le mie responsabilità e proverò a parlarvi con la mia musica, perché come ho già detto: se non finisce bene vuol dire che non è ancora finita.