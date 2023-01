Durante l’ultima puntata del daytime di Amici 22 andata in onda domenica 8 gennaio 2023, la scuola ha perso due allievi molto amati: Cricca (canto) e Rita (ballo).

Amici 22, Cricca e Lorella Cuccarini commentano l’eliminazione

Entrambe le eliminazioni sono stata accolte in maniera molto dolorosa dal resto del gruppo ma l’abbandono di Cricca ha proprio lasciato il segno dato il suo carattere estremamente positivo e generoso.

“Sono andato storto a Rudy, mi ha detto che avevo una maschera, tutte ca*ate per me. L’inedito è andato male, sono successe un po’ di cose andate malino. Non mi aspettavo di uscire. Ero convinto di andare al Serale, non me l’aspettavo”, queste le parole di Cricca commentando la sua eliminazione.

Anche Lorella Cuccarini è intervenuta sui social scrivendo un post per il suo ex allievo:

Non nascondo che per me la puntata di oggi è stata davvero difficile. Mi dispiace moltissimo per Cricca. Pur rispettando la scelta di Rudy, non la condivido. Ad ogni modo, sono convinta che il cammino di Cricca sia solo cominciato e che fuori possa avere tante belle soddisfazioni. Io ci sarò, anche fuori dalla scuola, come ho sempre fatto con tutti i miei ragazzi. Il tempo darà le risposte.

Cricca, anche in questo caso, è stato dolcissimo ed ha commentato la sua ex professoressa: