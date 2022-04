Amici 2022, le previsioni dei siti scommesse online sono sorprendenti

Mancano poche puntate al gran finale della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Guardiamo insieme quali sono i pronostici dei siti scommesse online sul possibile vincitore.

Sondaggi e pronostici impazziti per chi potrebbe essere il vincitore di Amici 2022, uno dei talent più famosi e longevi della televisione italiana. Maria De Filippi, in questo format che riprende il famoso telefilm “Saranno Famosi” (anche titolo delle prime edizioni del programma), ha creato un vero e proprio modo di fare spettacolo e ha portato alla ribalta tantissimi giovani diventati poi delle vere e proprie star (Emma, Alessandra Amoroso, Stefano De Martino, Sangiovanni, The Kolors, Gaia Gozzi, Annalisa, Elena D’Amario, Enrico Nigiotti, Valerio Scanu, Marco Carta, ecc.).

Le scommesse su Amici 2022, che è possibile effettuare scommettendo online (una nota abitudine degli italiani) vedono come favorita la cantante Sissi che è componente, nel serale, del team guidato da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Questa vittoria è una possibilità che viene data come concreta dagli esperti ma va anche detto che è sempre il pubblico a scegliere il vincitore attraverso il televoto, quindi ogni possibile pronostico può sempre essere ribaltato. Contrariamente, infatti, a quanto accade nelle puntate eliminatorie, in cui è la giuria a decidere chi resta e chi va, la finale è in diretta ed è completamente gestita dal pubblico da casa. L’anno scorso, infatti, la vittoria andò a Giulia Stabile, ballerina amatissima della ventesima edizione e fidanzata di Sangiovanni, idolo delle teenager, arrivato secondo.

Quali sono i pronostici di Amici 2022?

In testa ai sondaggi, come abbiamo visto, c’è Sissi, il cui trionfo nella finalissima di questa edizione, viene quotato a 1,85. Abbiamo, poi, in seconda posizione, con 2,50, Luigi, cantante della squadra di Rudy Zerbi e al terzo posto (con 6,00) Alex, cantante del team Cuccarini-Todaro. Michele, Serena e Albe restano, invece, fuori dal podio (Albe quotato a 33 e Serena a 40) così come il ballerino Michele che viene quotato a 9,00.

Ovviamente stiamo parlando, in linea teorica, di tanti volti che gli italiani hanno apprezzato durante l’anno e che hanno visto in questa nuova versione del talent post pandemica in cui le prove e le lezioni sono accompagnate da una sorta di reality sulla vita dei ragazzi che vivono tutti insieme in una casetta. Si è optato per questa soluzione proprio per far sì che i concorrenti non avessero contatti esterni durante il lockdown e si è continuato anche quest’anno perché la vita fuori dalla scuola dei concorrenti ha destato parecchio interesse. D’altronde, gli studenti sono tutti giovanissimi e vedere i loro flirt, le arrabbiature, le relazioni con i professori e tutto il resto fa sempre tanta curiosità nel pubblico di appassionati.

Non per forza il vincitore sarà quello che avrà maggior successo fuori

Una cosa che ci ha insegnato Maria De Filippi in tutti questi anni è questa: non per forza il vincitore di Amici sarà quello che avrà maggior successo fuori. Il talent è, infatti, una vetrina e come tale va visto. Pensiamo a Tommaso Stanzani, eliminato durante il serale l’anno scorso e ora ballerino di Andrea Bocelli nel suo prossimo tour; pensiamo a Enrico Nigiotti, diventato poi un cantante molto conosciuto e che si eliminò durante il serale per non andare contro la sua fidanzata dell’epoca, Elena D’Amario, divenuta etoile della David Parsons negli Stati Uniti e nominata per l’Oscar della danza.

Non solo: pensiamo ad Annalisa, una delle cantanti più conosciute degli ultimi anni o a Gaia Gozzi che sta vivendo un ottimo momento di notorietà, i The Kolors con Stash che hanno infilato tante hit negli ultimi anni o i Dear Jack che sono stati famosi e lo sono ancora. Ci piacerebbe anche ricordare coloro che hanno partecipato alle prime edizioni come Dennis Fantina, Monica Hill (ora corista molto nota), Andrea Dianetti (attore di fiction e di cinema), Paolo Stella (noto influencer di moda), Valeria Monetti (attrice teatrale), Antonio Baldes, Susy Fuccillo, Ylenia Morganti e tantissimi altri che hanno vissuto e vivono un momento molto intenso e di studio approfondito delle materie amate. Può essere, quindi, Amici un ottimo modo per essere notati? Sicuramente sì, d’altronde per tanti mesi si è davanti a un pubblico devoto e in un meccanismo più che rodato.