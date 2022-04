Continua a stupire Tommaso Stanzani ed il suo straordinario talento. Dopo aver preso parte della passata edizione del talent show Amici in qualità di ballerino, il giovane ex allievo ha dimostrato tutto il suo talento in svariate circostanze. Adesso avrà modo di farlo ancora una volta prendendo parte come guest star del tour europeo di un amatissimo cantante: Andrea Bocelli.

Tommaso Stanzani ballerino solista nel tour europeo di Andrea Bocelli

Non solo gossip: sebbene Tommaso Stanzani abbia popolato le pagine di cronaca rosa per via della sua storia d’amore con Tommaso Zorzi, di lui si continua a parlare soprattutto per il suo grande spessore artistico.

Il ballerino continua a collezionare successi e grandi soddisfazioni. Dopo l’esordio come cantante e quello come attore, Stanzani torna alle origini, la danza, con la quale si è fatto conoscere ed amare ad Amici 20.

Adesso Tommaso è stato infatti selezionato come ballerino solista per il tour europeo di Andrea Bocelli. E’ stato lui stesso ad annunciarlo via social scrivendo:

Sono molto felice di comunicarvi che prenderò parte al TOUR EUROPEO come ballerino solista, insieme ad Angelica Gismondo per il grande Andrea Bocelli.