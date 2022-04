Tommaso Zorzi aiuta Brenda Asnicar de Il Mondo di Patty a trovare casa

Brenda Asnicar de Il Mondo di Patty (Antonella Lamas Bernardi) si trasferisce in Italia e chiede una mano al suo amico Tommaso Zorzi. Il conduttore, in piena modalità “smart work”, lo ha comunicato su Instagram.

Nel video che trovate in apertura, Tommaso Zorzi, di ritorno dalle prime registrazioni del suo nuovo programma (mai avuta un’agenda così vitta di impegni per l’ex del GF Vip, a testimonianza che il cambio di team gli ha portato solamente benefici), ha comunicato agli estimatori di avere ricevuto un messaggio di “aiuto”:

Finisco di registrare e vedo Brenda Asnicar mi ha mandato un messaggio dicendomi che si sta trasferendo in Italia e mi ha chiesto delle informazioni per affitti e case varie. Cioè ragazzi, ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto o no? Perché io qua sto per coronare il sogno. Ciao mamma, ciao proprio!