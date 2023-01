L’amica di Nikita come Gaia Zorzi, pronto il Power Point: “Quando uscirà dal GF Vip deciderà come agire”

Nikita Pelizon, piaccia o meno, è tra le protagoniste indiscusse di questo Grande Fratello Vip. Prima di entrare nella Casa, la modella ha lasciato il suo account ufficiale di Instagram nelle mani di Giulia, la sua migliore amica.

I bravi colleghi di Novella 2000, l’hanno intervistata facendo emergere degli aspetti inediti legati al carattere di Nikita: “È una persona particolare. Con lei è difficile litigare. È così anche fuori. Non si può piacere a tutti. Sta dimostrando ciò che è realmente, in un contesto in cui è ripresa h24”.

Secondo Giulia, il comportamento di Onestini seguirebbe uno schema ben preciso:

Nikita è stata attratta da Luca, ma con il tempo, certi lati del suo carattere non le sono piaciuti. Le registrazioni dimostrano che non si è inventata nulla. Luca ha dei tratti narcisisti ben definiti e segue degli schemi. Nikita vuole un rapporto civile, Luca invece preferisce attaccarla e trovare pretesti per mandarla al televoto. Chi è quindi che fa il gioco sporco tra i due? A telecamere spente Luca potrebbe essere diverso, ma penso che Nikita gli risulti indifferente. Lei è propensa alla pace, lui sta attuando il suo gioco. In un altro reality ha vinto, qui le stesse strategie gli riescono meno e in tanti se ne sono accorti.

L’amica di Nikita ha parlato pure di “sedi opportune” in merito ai commenti di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip che l’hanno accusata di avere energie negative:

Ne sono state dette tante su di lei… Chi ha esagerato risponderà nelle sedi opportune. Sono stati usati termini pesanti, potenzialmente qualificabili come reato. Quando Nikita uscirà visionerà il tutto e deciderà come agire.

Giulia, prendendo spunto dall’indimenticabile Power Point di Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, ne ha realizzato uno per Nikita:

Sì, contengono tutto il materiale (da foto a video, ndr) di ciò che è accaduto dentro e fuori la Casa, e che Nikita dovrà conoscere una volta uscita. Oggi il file contiene 160/170 slide, che aumentano di giorno in giorno, e quasi un centinaio di video con brutte affermazioni dette su di lei.

E per quanto riguarda l’imminente ingresso di Matteo Diamante, Giulia non vede l’ora:

Sarà divertente. Sicuramente non andrà ad attaccare il percorso di Nikita, saprebbe come gestire la situazione. Potrebbe essere un alleato nonostante gli attacchi iniziali. Poi si è schierato a suo favore. Hanno sempre avuto un rapporto speciale. Come potrebbe reagire? Sicuramente non se l’aspetta, ma una volta realizzato potrebbero divertirsi un sacco insieme.