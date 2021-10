Dopo la sorpresa della figlia Guenda, Amedeo Goria, concorrente del Grande Fratello Vip potrebbe riceverne una enorme ed inaspettata anche da parte della fidanzata Vera Miales. Una segnalazione giunta a Fanpage.it avanzerebbe il sospetto di uno stato interessante da parte della giovane modella e influencer moldava.

Una segnalazione giunta al noto portale solleverebbe il dubbio circa il presunto stato interessante della fidanzata di Amedeo Goria: “Vera Miales è incinta di Amedeo Goria o solo un po’ fuori forma?”, si leggerebbe nell’oggetto.

In allegato, tutta una serie di fotografie che mostrerebbe la giovane modella con un pancino sospetto. Scrive in merito Fanpage.it:

Si nota una lieve rotondità all’altezza del basso ventre che, a un primo sguardo, sembra suggerire che la moldava stia nascondendo un dolce segreto. Il vestito bianco in cui è fasciata, però, è estremamente insidioso e in grado di evidenziare anche le naturali curve di un corpo femminile, non per forza in stato interessante.