Rivoluzione in corso per X Factor 2022? A quanto pare sì. Dopo il ritorno di Fedez spunta ora il nome di Ambra Angiolini. La celebre attrice, conduttrice del prossimo Concerto del Primo Maggio, potrebbe sedere dietro il bancone dei giurati.

A darne notizia è nuovamente Dagospia. Secondo il portale di Roberto D’Agostino potrebbe essere proprio Ambra Angiolini uno dei giudici della nuova edizione del talent show musicale X Factor.

Con una “Flash!”, ha annunciato la rivoluzione in atto del talent targato Sky. E così dopo il ritorno di Fedez – anticipato ancora una volta da Dagospia – confermato nelle passate ore dal diretto interessato, adesso avanza sempre di più il nome di Ambra.

A che punto sarebbero le trattative? “In fase avanzata”, fa sapere ancora Dagospia. E se così fosse sarebbe davvero un bel colpaccio!

FLASH! X FACTOR REVOLUTION, IL TALENT SHOW DI SKY CAMBIA PER RILANCIARSI. NON SOLO IL RITORNO DI FEDEZ (ANTICIPATO DA DAGOSPIA) IN GIURIA SPUNTA IL NOME DELL’ATTRICE E CONDUTTRICE AMBRA ANGIOLINI. TRATTATIVA IN FASE AVANZATA…https://t.co/JjrhQEbEw5

— Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 27, 2022