Ambra Angiolini, nuovo amore per l’attrice e giudice di X Factor? Dopo la storia con Massimiliano Allegri, Ambra sarebbe tornata a sorridere al fianco di un nuovo uomo. Ne è convinto il settimanale Diva e Donna che sulla copertina del nuovo numero ha affiancato la Angiolini ad un collega noto parlando di “notte di fuoco” tra i due.

Ambra Angiolini, nuovo amore dopo Allegri? Il gossip

Non è chiaro se si tratti davvero di un nuovo amore o se tra Ambra e l’uomo in questione ci sia semplicemente un rapporto di amicizia. Dalle foto che campeggiano in copertina è difficile dirlo con certezza dal momento che non si vedrebbe nulla di più di una semplice vicinanza. Tuttavia, dopo la fine della storia con Allegri, i paparazzi non hanno perso di vista l’attrice, oggi anche giudice del talent targato Sky.

E proprio di recente sarebbe stata pizzicata in compagnia di un collega, l’attore Francesco Scianna. Il settimanale Diva e Donna avrebbe beccato la coppia passeggiare insieme: “Clamorosa esclusiva. Dopo Allegri un nuovo uomo per Ambra. Notte di fuoco con Francesco Scianna”, si legge in copertina, mentre a fare da sfondo due immagini che ritraggono Ambra e il collega mentre parlano affiatati e si scambiano un abbraccio.

Dagli scatti non trapelano baci o altro, quindi è difficile parlare di un nuovo amore. Che si tratti solo di una semplice amicizia? E’ possibile che uno dei diretti interessati possa smentire presto il gossip o, in caso contrario, ci penseranno i paparazzi a confermare un’eventuale frequentazione. Occorre comunque ricordare che i due attori hanno condiviso un’esperienza teatrale, Tradimenti, quindi il loro incontro potrebbe essere stato solo di natura professionale, sebbene ciò non andrebbe a giustificare la “notte di fuoco” citata dal settimanale.