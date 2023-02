Amadeus, nel corso della prima conferenza stampa di Sanremo 2023, ha risposto (in maniera perfetta) alla deputata Maddalena Morgante di Fratelli d’Italia sulla richiesta di censura del cantante Rosa Chemical “per proteggere i bambini”.

Ho sempre un po’ paura del moralismo, quando tu dici “i bambini”…. ai bambini va spiegato che esiste una persona diversa da un’altra, che esiste un uomo che ama un uomo, una donna che ama una donna e che è assolutamente normale perché l’amore non deve essere etichettato.

E questo va portato ovunque: sul luogo di lavoro, in televisione, nel mondo dello spettacolo, con il massimo rispetto per tutti quanti. Non ci vedo nulla di male, io educo i miei figli così, non li ho visti mai sconvolti, credo che tutti i bambini crescano assolutamente bene, l’importante è che non si sconvolgano i genitori, perché tu spieghi bene un messaggio a tuo figlio se sei in grado di capirlo, se no quello è il problema vero.