Allegri commenta la rottura con Ambra Angiolini: il dribbling dell’allenatore

Massimiliano Allegri intervistato dal quotidiano La Repubblica in vista della partita contro la Roma, ha evitato la domanda su Ambra Angiolini dopo la rottura e la consegna (evitabilissima) del Tapiro d’oro di Striscia la Notizia.

Allegri “parla” della rottura con Ambra Angiolini

Della vita privata non ne ho mai parlato e non intendo parlarne. Sono due cose che ho sempre diviso. Va bene così, parliamo della partita di domani.

In favore di Ambra Angiolini, oltre ad un grande numero di colleghe, siti e blog, anche ministra delle pari opportunità Elena Bonetti:

La spettacolarizzazione di un evento privato e doloroso non deve mai essere fatta e non penso che occorra aprire un dibattito pubblico, ma certamente si è scelto di andare dalla donna e non dall’uomo.

Ambra ha pubblicamente ringraziato per l’amore ricevuto mentre Massimiliano Allegri ha “dribblato” ancora.



Conoscendo la Angiolini credo che non voglia minimamente che questo uomo riceva alcuna gogna mediatica perché quattro anni di amore non si buttano via, ma le loro reazioni pubbliche hanno già parlato fin troppo bene.

Ambra è una vera signora in un mondo bruto, fine.

E’ finita tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, si parla di tradimento: il sostegno di Francesco Renga

https://t.co/pp8VOox2HB — BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 13, 2021