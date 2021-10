Ambra Angiolini nel corso de “Le Mattine”, il suo programma radiofonico trasmesso da Radio Capital, si è commossa fino alle lacrime ringraziando tutti per l’amore ricevuto dopo il Tapiro di Striscia la Notizia per la fine della sua relazione d’amore con Massimiliano Allegri.

Anche ieri Ambra aveva lasciato il segno in radio condividendo un bellissimo messaggio in chiusura di puntata:

Esiste per tutti il giorno Zero , è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero perché quello che segue lo zero è sempre un inizio e negli inizi non si conosce la sconfitta.