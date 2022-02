Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, sono bastate quattro paroline per far ritrovare l’intesa (perduta) tra Alex Belli e Delia Duran. Il man della factory ha pure spiegato alla moglie per quale motivo è rientrato.

Parli sopra, capisci? Tu hai una grandissima opportunità oggi… sei in finale! Non riuscivo a capire perché andavi in over, non c’è bisogno amore. Che cos’è? Per te è una pantomima? E’ lì che non ti rendi conto.

Amore, ascoltami un attimo… sono qua con te adesso. Ma chi se ne frega di diventare concorrente amore, io sono venuto qui dentro per te. Sono dimagrito tanto? Adesso che non ci sei te a casa devo fare tutto da solo e non mangio più niente.

Tua mamma? L’ho portata dappertutto, tranquilla. Tu devi fidarti delle persone. Non so dicendo di fidarti di Jessica perché tutti sparlano. Io ti sto dicendo una roba ma devi ascoltarmi ogni tanto.

Capirai a Barù cosa gliene frega di Jessica ma questi sono cazz* loro. Noi ti conosciamo ma tu sei dentro ad un programma televisivo amore. Se io ti dico che sei andata in overbooking questa settimana mi credi? Basta!

Ci sta. Sei andata in over. Io sono qua dentro… io ti chiedo scusa per tutto. Quella roba lì di Twitter era la punta dell’iceberg ma io continuavo a dirtelo. Trova il tuo centro e la tua direzione, ma chi se ne frega!