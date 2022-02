Patrizia Pellegrino, intervistata tra le pagine del settimanale Vero, ha parlato della sua breve esperienza con il Grande Fratello Vip dicendo la sua in merito alla sua cara amica Miriana Trevisan. L’attrice ha svelato il suo punto di vista pure su Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge.

Miriana? La vedo in difficoltà perché ha troppi nemici nella Casa e non me ne capacito… Quella donna è una delizia, una persona vera e pulita. Abbiamo un rapporto molto profondo. Entrambe abbiamo avuto un anno infelice. A lei hanno tolto l’utero per un problema, mentre a me hanno tolto un rene sette mesi fa per un tumore.