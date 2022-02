Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Alex Belli e Delia Duran si sono confrontati nella sauna e la modella venezuelana ha fatto una precisa richiesta al man della factory.

Delia fa una richiesta ad Alex e lui svela un segreto

Tu hai fatto un bellissimo discorso amore. – ha esordito Alex – Hai fatto una roba fighissima dal punto di vista umano. Viene fuori che noi siamo due iper gelosoni… ed hai fatto bene a sottolinearlo. La nostra forza è giocare a carte scoperte. Abbiamo danzato per tre anni e mezzo in una vita di libertà e non possesso. E’ la nostra conquista.

Delia, nonostante i discorsi del man, gli ha espressamente chiesto di smettere di dare quelle attenzioni a Soleil:

Non ti devi aprire… no! Visto che io vengo da una cosa bruttissima. Tu devi smetterla di fare determinate cose che possono ferirmi. Non è il rapporto d’amicizia ma il valore delle cose. Il vostro rapporto deve essere diverso, capisci? Lo sai benissimo che c’è un precedente tra di voi… non dirmi che è stata solo un’amicizia. Ecco, ti chiedo questo e basta.

Alex ha svelato alla moglie pure cosa ha detto a Soleil quando è scoppiato a piangere. Il man della factory ha ribadito di avere tutti contro e, proprio per questo motivo, ha “arruolato” qualcuno per poterlo difendere in TV.

Indovinate di chi si tratta? Sì, stiamo proprio parlando della fidata assistente Stella: “L’ho dovuta mandare in televisione… non volevo fartelo sapere”.

L’assistente di Alex presenzia incessantemente nei salotti di Barbara d’Urso di cui (quasi) nessuno si interessa… e vabbè, man ci hai provato!